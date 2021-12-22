Кандидаты в президенты активно готовятся к выборам

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22 декабря кандидат в президенты РК от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён представил свою позицию по вопросу атомной энергетики. Он, в частности, заявил, что в случае победы на президентских выборах доведёт до конца проекты уже строящихся АЭС, однако новые объекты строиться не будут. Таким образом кандидат обозначил свою точку зрения по политике «поэтапного отказа от ядерной энергии», проводимой президентом Мун Чжэ Ином. Ли Чжэ Мён пообещал ввести должность вице-премьера, который будет отвечать за научную сферу, а также оказать максимальное содействие проекту полёта на Луну к 2030 году с помощью отечественной ракеты. Предвыборный штаб Ли Чжэ Мёна начинает работу 23 декабря. Кандидат в президенты РК от ведущей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль отправился в двухдневную поездку по южным провинциям, которая началась с посещения Университета Чонбук. Отвечая на вопрос одного из студентов о том, какие ценности преследует Сила народа, Юн Сок Ёль ответил, что люди, которые живут в крайней нищете и не получили достаточного образования, не знают, что такое свобода, и не чувствуют потребности в ней. Он добавил, что для изменения ситуации требуется определённый уровень образованности и экономических возможностей. Кандидат пояснил, что построение образовательной и экономической базы путём равного распределения возможностей среди нуждающихся является непременным условием свободы. В ходе своей двухдневной поездки Юн Сок Ёль намерен заручиться поддержкой жителей региона, которые традиционно поддерживали Демократическую партию Тобуро.