Цены на жильё и долги домохозяйств - основные риски для финансовой стабильности

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Финансовая система РК остаётся стабильной, но рост цен на жильё и высокие долги домохозяйств являются серьёзными потенциальными рисками для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в опубликованном 23 декабря отчёте Банка Кореи. Долги домохозяйств неоднократно упоминались как основное препятствие для роста экономики, поскольку есть опасения, что они ограничат внутренний спрос и подорвут экономический рост. По данным банка, в конце сентября долги достигли рекордного уровня в 1,5 триллиона долларов. Цены на жильё продолжают расти, несмотря на меры правительства по их стабилизации. Рынок жилья остаётся нестабильным из-за дисбаланса спроса и предложения. Население берёт ссуды на покупку недвижимости в ожидании дальнейшего роста цен. Эксперты предупреждают, что изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США и центральных банков других стран могут повысить волатильность рынка и повысить риски ухудшения экономической ситуации в РК. Если глобальный финансовый дисбаланс, накопленный во время пандемии коронавируса, будет резко скорректирован, это может вызвать падение цен на активы в РК и сокращение доли заёмных средств. Финансовые власти должны продолжать предпринимать усилия для постепенного снижения высокого уровня финансового дисбаланса, - говорится в отчёте Банка Кореи.