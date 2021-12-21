В 2022 году возможен рост неопределённости в сфере безопасности

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В 2022 году геополитическая ситуация вокруг Корейского полуострова может столкнуться с повышенной неопределённостью, если нынешний тупик в ядерных переговорах и отсутствие диалога сохранятся. Об этом заявил министр по делам по делам воссоединения РК Ли Ин Ён, выступая 22 декабря на заседании консультативной группы министерства. Он предупредил, что регион находится на «чрезвычайно критическом стыке» между миром и напряжённостью, не исключив возможности изменения политического курса страны в связи с приходом к власти нового правительства. В частности, кандидат в президенты от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён выступает за северокорейскую политику, основанную на «реализме и прагматизме». Кандидат от оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль призывает к усилению борьбы с северокорейской ядерной угрозой. Нынешнее правительство приложит усилия к тому, чтобы следующая администрация стремилась к диалогу и миру. Ли Ин Ён призвал Пхеньян откликнуться на призывы к переговорам, заявив, что «мир и судьба Корейского полуострова» зависят от того, как завершится нынешний и наступит следующий год. «Мы готовы к началу межкорейского диалога в любое время в любом месте и в любой форме»,- сказал Ли Ин Ён.