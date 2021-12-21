Экономический рост РК в следующем году может составить 2,9%

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Согласно прогнозу Института экономических исследований при Федерации корейских промышленников, темпы экономического роста РК составят 3,9% в этом году и 2,9% в следующем. В отчёте института, опубликованном 22 декабря, поясняется, что, несмотря на положительные тенденции экспорта, в результате затянувшейся четвёртой волны COVID-19 восстановление экономики во второй половине года замедлилось. В отношении низкого прогноза на следующий год говорится, что влияние эффекта низкой базы постепенно ослабевает, в то время как рост экспорта РК замедляется на фоне экономического спада в Китае. Главным фактором, определяющим тенденции экономики в первой половине следующего года, остаётся то, насколько страна справится с нынешним ухудшением эпидемической обстановки. Помимо этого влияние оказывает продолжительное ухудшение экономических условий и истощение возможностей поддержки со стороны правительства. В результате трудно ожидать, что показатели роста достигнут отметки в 3%. По прогнозам, рост частного потребления в следующем году не превысит 3,1%, тогда как рост потребительских цен в первой половине года достигнет 1,9%.