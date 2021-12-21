РК будет укреплять сотрудничество с США в сфере технологий

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В 2022 году РК расширит «ориентированное на будущее» сотрудничество с США в области цепочек поставок, технологий и других областях, одновременно активизировав усилия по предотвращению конфликтов с Китаем. Об этом говорится в политическом отчёте министерства иностранных дел, представленном 23 декабря президенту страны Мун Чжэ Ину. Одновременно представлены отчёты министерств обороны и по делам воссоединения. В документе, в котором МИД изложил план своей работы на наступающий год, говорится, что Сеул стремится выработать оптимальную дипломатическую стратегию на фоне усиливающегося китайско-американского соперничества в технологиях, безопасности, торговле и других сферах. В год 30-летия установления дипломатических отношений между РК и Китаем, южнокорейская сторона будет стремиться укрепить обмены с Пекином на высоком уровне и надеется добиться «полного восстановления» культурных и гуманитарных обменов между двумя странами. Что касается связей с Японией, то Сеул сохранит «двухколейный» подход, когда исторические проблемы отделяются от вопросов практического сотрудничества. В отчёте министерства по делам воссоединения говорится, что неопределённость в области безопасности на Корейском полуострове может усугубиться, если продлится тупик в отношениях с Пхеньяном. Чтобы обеспечить «безопасный» межкорейский диалог в условиях пандемии коронавируса, планируется создать систему видеоконференцсвязи для переговоров Юга и Севера. Гуманитарное сотрудничество с Севером будет продолжаться «независимо от политической и военной ситуации»,- говорится в документе. В своём отчёте министерство обороны изложило план существенного укрепления потенциала космической безопасности за счёт увеличения числа специалистов, обеспечения безопасности военных спутников и расширения соответствующего международного сотрудничества. Планируется также ускорить процесс передачи Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время.