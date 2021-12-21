В РК снижается концентрация микропыли в атмосфере

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В прошлом году среднегодовая концентрация микропыли в атмосфере в столичном регионе, включающем Сеул, провинцию Кёнгидо и Инчхон, снизилась на 42,1% по сравнению с 2018 годом. Согласно данным Национального центра по изучению окружающей среды при министерстве экологии РК, в прошлом году показатель составил 21,6 микрограмма на кубометр, в то время как в 2018 году он составлял 37,3 микрограмма на кубометр. За тот же период концентрация микропыли в центральных регионах страны снизилась на 43,1%, в восточных регионах – на 48,7%, а на юге – на 35,6%. На острове Чечжудо снижение составило 54,8%. Согласно проведённому анализу, такое значительное улучшение качества воздуха связано с реализацией политики, направленной на списание старых дизельных транспортных средств, которые выделяют много загрязняющих веществ. В столичном регионе количество устаревших дизельных автомобилей сократилось на 41% с 928.700 единиц в 2018 году до 545.800 единиц в прошлом году.