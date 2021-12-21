В РК повысилась оценка уровня свободы прессы

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Оценка журналистами уровня свободы прессы в РК составила 3,44 балла из 5, что является самым высоким показателем с 2007 года (3,35). Такие данные 23 декабря представил в своём отчёте Корейский фонд прессы. Фактором номер один, прямо или косвенно ограничивающим свободу прессы, по мнению опрошенных являются «рекламодатели». Уровень доверия к прессе по оценке журналистов составляет 2,90 балла, что немного выше, чем в 2019 году (2,80 балла). Важнейшим критерием при освещении ситуации с COVID-19 была названа «точность». Далее следуют «оперативность» и «профессионализм». 31,4% опрошенных журналистов сообщили, что хотя бы раз подвергались нападкам за свои репортажи. На вопрос об уровне обеспечения гендерного равенства в южнокорейских СМИ положительную оценку дали 30,2% респондентов, тогда как 32,5% высказались отрицательно. Наиболее важными социальными проблемами, которым СМИ должны уделять особое внимание, большинство опрошенных журналистов назвали «экономический рост и создание рабочих мест». За ними следуют «устранение коррупции в политической и общественной сфере», «устранение экономической поляризации», «устранение гендерных, идеологических разногласий и конфликтов поколений» и «сбалансированное развитие регионов». Опрос проводился с 19 июля по 5 октября среди 2.014 журналистов.