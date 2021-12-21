Кандидат в президенты от правящей партии опережает кандидата от оппозиции на 6%

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Кандидат в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён опередил по уровню поддержки своего соперника от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля на 6%. Как свидетельствуют результаты совместного опроса 1 тысячи взрослых жителей страны, проведённого с 20 по 22 декабря компаниями Embrain Public, Kstat Research, Korea Research и Hankook Research, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 35% опрошенных, что на 3% меньше, чем по результатам предыдущего опроса. Юн Сок Ёля поддержали 29%. Он потерял 7%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 6% респондентов. На четвёртом месте - кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 4%. 25% опрошенных пока не определились, за кого будут голосовать на выборах. 42% респондентов хотят перехода власти к нынешней оппозиции, ровно столько же предпочитают стабильность. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 45% респондентов. 49% придерживаются противоположного мнения. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте Центризбиркома.