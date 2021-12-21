В 2020 году спад северокорейской экономики составил 4,5%

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По данным национального статистического управления РК, опубликованным 23 декабря, номинальный валовой национальный доход (ВНД) Северной Кореи составил в 2020 году 29 млрд 400 млн долларов. Это 1/56 часть аналогичного южнокорейского показателя. Северокорейский ВНД сократился на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, когда он увеличился за аналогичный период на 0,4%. Спад объясняется международными экономическими санкциями и блокировкой границ в связи со вспышкой COVID-19. ВНД на душу населения Северной Кореи составил в прошлом году 1.160 долларов. Аналогичный южнокорейский показатель - 31.881 доллар. Внешнеторговый оборот Северной Кореи составил 860 млн долларов, в то время как в РК - 980 млрд 100 млн долларов. Население Севера в прошлом году составляло 25 млн 370 тыс. человек, Юга - 52 млн человек. Средняя продолжительность жизни северокорейских мужчин в прошлом году составляла 66,9 года, женщин - 73,6 года. Южнокорейские мужчины живут в среднем до 80 лет, а женщины – до 86,5 лет.