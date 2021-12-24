РК и Китай провели стратегический диалог

Photo : YONHAP News

РК и Китай провели 23 декабря девятый раунд стратегического диалога на высоком уровне. Заместители министров иностранных дел двух стран Чхве Чжон Гон и Ле Ючэн обсудили в формате видеоконференции ряд вопросов двусторонних отношений, региональные и международные проблемы. Как сообщили в южнокорейском МИД, китайский дипломат рассказал о подготовке Пекина к зимним Олимпийским играм. Южнокорейская сторона выразила надежду на их успешное проведение. Участники диалога обменялись мнениями о путях сотрудничества для возобновления мирного процесса на Корейском полуострове, согласились с важностью контроля за ситуацией в сфере региональной безопасности, подтвердили общую цель достижения денуклеаризации Корейского полуострова и установления постоянного мира в регионе. Они договорились продолжать общение для возобновления переговоров с Северной Кореей и развития двустороннего «стратегического партнёрства».