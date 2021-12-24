Министры обороны РК и Сингапура обсудили сотрудничество в сфере безопасности

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Министр обороны РК Со Ук встретился 23 декабря со своим сингапурским коллегой Нг Энг Хеном, обсудив с ним вопросы регионального сотрудничества в области безопасности. Переговоры состоялись на второй день визита главы южнокорейского оборонного ведомства в Сингапур, который является ключевым партнёром Сеула по «новой южной политике», направленной на углубление связей с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Со Ук познакомил своего сингапурского коллегу с планом действий, направленным на обеспечение гармоничного сотрудничества РК со странами Индо-Тихоокеанского региона в сфере обороны, и с усилиями Сеула по укреплению прочного мира на Корейском полуострове. Сингапурский министр выразил надежду на сотрудничество с РК в борьбе с терроризмом. Он отметил, что Сингапур, ставший местом проведения первого северокорейско-американского саммита в 2018 году, не пожалеет усилий для улучшения межкорейских отношений и содействия прочному миру в регионе.