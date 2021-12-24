Президент РК побывал на острове Пэннёндо

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23 декабря президент РК Мун Чжэ Ин побывал на острове Пэннёндо недалеко от западной морской границы в Жёлтом море. Как сообщила представитель администрации президента Пак Кён Ми, глава государства почтил память 46 моряков, погибших в 2010 году в результате затопления сторожевого корабля «Чхонан». Затем Мун Чжэ Ин посетил штаб бригады морской пехоты, где ему было доложено о боевых задачах, которые выполняют военнослужащие. В ходе встречи с морскими пехотинцами, которые служат на острове Пэннёндо, он выразил им особую благодарность за службу в одном из самых важных районов, где они постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности. В ходе совместного обеда с командованием бригады президент подчеркнул важность заботы о благополучии военнослужащих, чтобы они вернулись в свои семьи здоровыми и более зрелыми.