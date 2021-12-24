РК готовится к закупке перорального препарата от COVID-19

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В РК завершается подготовка к подписанию контракта с американской фармацевтической компанией Pfizer на приобретение перорального препарата Paxlovid от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр страны Ким Бу Гём, выступая 24 декабря на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Если первоначально планировалось закупить таблетки для лечения 7 тыс. человек, то недавно план был пересмотрен, и будут закуплены таблетки для лечения 162 тыс. человек. Подробности сделки станут известны после подписания контракта и одобрения препарата для экстренного использования Корейским управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств,- добавил Ким Бу Гём. Накануне управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное использование препарата Paxlovid. По результатам исследований выяснилось, что он способен на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом. Его разрешили применять взрослым и детям от 12 лет и весом не менее 40 кг. В первую очередь Paxlovid рекомендован людям с высоким риском развития тяжёлой формы COVID-19 в течение пяти дней с момента появления симптомов.