В 2022 году Банк Кореи скорректирует денежно-кредитную политику

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В 2022 году Банк Кореи «надлежащим образом» скорректирует свою денежно-кредитную политику с учётом ряда факторов, которые могут ускорить инфляцию. Об этом говорится в опубликованном 24 декабря докладе Банка Кореи, в котором сформулированы направления его работы на 2022 год. «В следующем году учётная ставка будет скорректирована в соответствии с улучшением экономических условий таким образом, чтобы можно было стабилизировать инфляцию на целевом уровне и снизить опасность финансового дисбаланса»,- говорится в докладе. В банке ожидают, что рост потребительских цен будет снижен до целевого уровня в 2%. При этом инфляция названа основным потенциальным риском для экономики страны, поскольку стремительный рост цен на нефть, сбои в поставках на мировом рынке и рост потребления приводят к росту цен на товары и услуги.