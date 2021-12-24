Для ряда регионов РК выпущено предупреждение о резком похолодании

Photo : YONHAP News

24 декабря в 21:00 для столичного региона, бóльшей части провинции Канвондо, городов Тэгу, Тэчжона, Сэчжона, Ёсу, а также внутренних районов РК вступает в силу предупреждение о резком понижении температуры воздуха. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, такие предупреждения выпускаются, когда минимальная температура в течение двух суток подряд составляет ниже -15ºC, либо в случае резкого понижения температуры. 25 декабря минимальная температура в Сеуле составит -14°C, в Чхунчхоне провинции Канвондо -13°C, в Тэчжоне -10°C. Из-за сильного ветра ощущаемая температура в Сеуле составит -22°C, а дневной максимум достигнет -8°C. В столичном регионе и центре страны ожидается небольшой, а на восточном побережье провинции Канвондо сильный снегопад. Похолодание достигнет пика 26 декабря, когда дневной минимум в Сеуле составит -16°C. В начале следующей недели температура начнёт повышаться.