Политические партии по-разному оценивают помилование Пак Кын Хе

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Специальное помилование бывшего президента РК Пак Кын Хе вызвало противоречивую реакцию со стороны политических партий. Правящая Демократическая партия Тобуро «уважает» решение руководства страны, а помилование является «конституционным правом президента»,- заявил председатель Сон Ён Гиль, добавив, что Пак Кын Хе должна принести искренние извинения. Ранее партия и её кандидат в президенты Ли Чжэ Мён выступали против помилования Пак Кын Хе. Ведущая оппозиционная партия Сила народа и её кандидат в президенты Юн Сок Ёль приветствовали решение о помиловании, которое следует рассматривать с точки зрения национального единства. «Я знаю, что Пак Кын Хе нездорова. Надеюсь, что она быстро поправится»,- отметил Юн Сок Ёль. Оппозиционная партия Справедливости выразила сожаление по поводу помилования экс-президента. Её кандидат в президенты Сим Сан Чжон выразила сожаление по поводу того, что руководство страны приняло это важное решение без согласия народа под предлогом укрепления национального единства.