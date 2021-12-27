Realmeter: У кандидатов в президенты от правящей партии и оппозиции равные шансы на победу

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У кандидатов в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля примерно равные шансы на победу на выборах. Как свидетельствуют результаты опроса 3.090 взрослых жителей страны, проведённого с 19 по 24 декабря агентством Realmeter, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 39,7% опрошенных, что на 1,7% больше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 40,4%, понизившись за тот же период на 4%. Разница в 0,7% находится в пределах погрешности ±1,8% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 5,6%. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 2,9%. Не определились с выбором 8,8% опрошенных. Политику правящей Демократической партии Тобуро поддерживают 32,7%, ведущей оппозиционной партии Сила народа – 37,2% опрошенных. Разрыв сократился за неделю с 6,1% до 4,5%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.