Жена кандидата в президенты от оппозиции извинилась за фальсификацию личных данных

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Ким Гон Хи, жена кандидата в президенты страны от ведущей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля, извинилась 26 декабря за то, что её действия, совершенные в прошлом, мешали мужу в его предвыборной кампании. Ким Гон Хи обвиняли в том, что она фальсифицировала личные данные в резюме, поданных в 2007 и 2013 годах при устройстве на должность преподавателя в два университета. «Я не должна была этого делать. Оглядываясь назад, я понимаю, что совершила непозволительный поступок»,- сказала она, выступая на телевизионной пресс-конференции, извинившись перед народом страны. Ким Гон Хи призналась в том, что в ряде случаев преувеличила свои заслуги, а в ряде случаев просто ошиблась. Она обещала «глубоко задуматься о своих прошлых ошибках», а в случае избрания Юн Сок Ёля президентом страны сосредоточиться на «добросовестном исполнении роли его жены». «Моя душа буквально разрывается, когда я осознаю, что моего мужа критикуют из-за меня»,- отметила Ким Гон Хи. Обвинения в адрес его жены в последние недели в значительной степени способствовали снижению рейтингов Юн Сок Ёля. Резюме, которые Ким Гон Хи в 2007 году направила в Сувонский женский университет, а в 2013 году в Университет Анян, содержали искажённые сведения о её работе в Корейской ассоциации игровой индустрии и призах, полученных на конкурсах анимации. 17 декабря сам Юн Сок Ёль извинился за то, что действия его жены вызвали общественное беспокойство.