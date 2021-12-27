В РК впервые за 20 дней менее 5 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 26 декабря в стране зарегистрированы 4.207 новых случая COVID-19. Их число впервые за 20 дней составило менее пяти тысяч как из-за ужесточения антивирусных ограничений, так из-за сокращения объёмов тестирования в выходные дни. За минувшие сутки подтверждены ещё 69 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 445. В критическом состоянии находятся 1.078 пациентов. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 55 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий 5.300 человек. Коэффициент смертности 0,87%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 85,7% жителей страны, 82,4% населения вакцинированы полностью, 29,7% ревакцинированы.