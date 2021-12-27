Стоимость жизни - главная проблема жителей Сеула в 2022 году

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По данным опроса 1.200 сеульских домохозяйств, проведённого Институтом Сеула, 19,2% респондентов считают, что стоимость жизни является главной экономической проблемой в следующем году. 17,3% опрошенных назвали главной проблемой безработицу среди молодёжи и создание рабочих мест, 9,8% респондентов - ипотечные кредиты и рост задолженности домохозяйств, 8,3% - результаты президентских выборов, 6,1% - поляризацию общества, 5,7% - настроения потребителей и условия ведения бизнеса. Отвечая на вопрос, улучшится ли экономика в следующем году, большинство респондентов ответили отрицательно. Исследование также показало, что индекс потребительских настроений (CSI) в Сеуле в четвёртом квартале текущего года составил 95,3 пункта, что на 2,1 пункта выше, чем в предыдущем квартале. Значение ниже ста означает, что пессимистов больше, чем оптимистов. Индекс, демонстрирующий настроения людей в отношении покупки недвижимости, упал на 1,3 пункта, составив в четвёртом квартале 56,7 пункта, причём этот показатель больше всего упал среди домохозяйств с годовым доходом менее 24 млн вон (20.220 долларов). Индекс перспектив занятости составил 85,6 пункта, что на 9,6 пункта выше, чем в третьем квартале. Эксперты института признают наличие проблем, которые могут повлиять на настроения потребителей, включая появление новых вариантов COVID-19, возможность пятой волны коронавируса и экономической неопределённости.