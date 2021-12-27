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27 декабря началась выплата субсидий малому бизнесу, пострадавшему от карантинных ограничений. Получателями помощи в размере 1 млн вон (840 долларов) являются малые предприятия и индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшие бизнес до 15 декабря этого года, чьи продажи снизились или ожидается их снижение. Около 700 тыс. предприятий, чьё рабочее время было сокращено в рамках карантинных ограничений, смогут получить поддержку немедленно без каких-либо дополнительных подтверждающих документов. Заявки принимаются на специальном веб-сайте «Карантин для малого бизнеса». Получение субсидии станет возможно после отправки претендентам подтверждения в виде текстового сообщения. Владельцы малых предприятий, чьи регистрационные номера заканчиваются нечётной цифрой, могут подать заявку 27 декабря, чётной цифрой – 28 декабря. 29 декабря заявки начнут приниматься от всех предприятий, независимо от регистрационного номера. С 6 января начнут приниматься заявки на субсидии те, чьё рабочее время не было ограничено, но они пострадали от ужесточения карантинных правил. Это в частности, туристический и гостиничный бизнес. Решение о выплате субсидий самозанятым и владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии, было принято в начале ноября. Ряд политиков призывали оказать помощь всему населения страны, но правительство заявило об отсутствии возможности для универсальных выплат даже с учётом роста налоговых поступлений.