РК подаст заявку на присоединение к CPTPP в апреле 2022 года

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РК подаст заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в апреле 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 27 декабря на совещании по вопросам экспорта и внешней торговли. Ранее правительство заявило, что начало процесс присоединения к соглашению, которое поможет расширить торговлю и инвестиции, а также повысить статус РК в мировой торговле. Сроки подачи заявки соответствуют предыдущему заявлению вице-премьера о том, что она будет подана до истечения срока работы нынешнего правительства в мае 2022 года. CPTPP - это пересмотренная версия Транстихоокеанского партнёрства (TPP), возглавляемого администрацией бывшего президента США Барака Обамы. В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из TPP, которое считают ключевым противовесом растущему экономическому влиянию Китая. С 2018 года CPTPP подписали 11 стран, включая Японию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Мексику. Объём торговли стран, участвующих в CPTPP, составил в 2019 году 5 трлн 700 млрд долларов, что составляет 15,2% общего объёма мировой торговли.