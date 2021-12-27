Оппозиционный кандидат Ан Чхоль Су отверг возможность альянса с кандидатом от правящей партии

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Кандидат в президенты страны от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су отверг возможность альянса с кандидатом от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном. Комментируя заявление кандидата от правящей партии о наличии такой возможности, Ан Чхоль Су написал 27 декабря на своей странице в Facebook, что «заявление Ли Чжэ Мёна означает признание собственной неуверенности». «Я пойду своим путём ради будущего страны и смены правительства»,- написал оппозиционный кандидат. Ранее в интервью агентству Ёнхап он сказал, что его участие в выборах важно в интересах национального развития, и что он является наиболее значимым кандидатом от оппозиционного блока. Ан Чхоль Су, бывший врач и предприниматель в сфере программного обеспечения, уже третий раз баллотируется на пост президента. В 2012 году он выбыл из президентской гонки менее чем за месяц до выборов, поддержав Мун Чжэ Ина, тогдашнего кандидата от оппозиции. На выборах 2017 года Ан Чхоль Су занял третье место, набрав 21,41% голосов.