Экспорт в страны-партнёры РК по «новой северной» и «новой южной» политике достигнет рекорда

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Правительство прогнозирует, что в этом году экспорт в страны-партнёры Сеула по «новой северной» и «новой южной» политике достигнет рекордного уровня. Об этом говорится в отчёте министерства промышленности, торговли и энергетики РК, представленном участникам экономического форума, который проводился 27 декабря Корейской ассоциацией международной торговли. В отчёте говорится, что экспорт в страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индию в 2017 году превысил 100 млрд долларов. В этом году показатель будет гораздо выше, поскольку уже к началу ноября он составил 111 млрд 900 млн долларов. В период с 2018 по 2020 год инвестиции в регион составили 36,5 млрд долларов, что на 73% больше по сравнению с предыдущим трёхлетним периодом. Экспорт в страны-партнёры по «новой северной» политике - Россию, Монголию и страны Центральной Азии - почти удвоился с 7 млрд 200 млн долларов в 2016 году до 13 млрд 800 млн долларов в 2019 году.