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Экономика

В 2020 году увеличилось число франчайзинговых торговых точек

Write: 2021-12-27 14:43:18Update: 2021-12-27 18:42:10

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления, опубликованным  27 декабря, по состоянию на конец прошлого года в РК насчитывалось 235.709 франчайзинговых торговых точек. Это на 9,5% больше, чем годом ранее. Данный показатель вырос, поскольку во время пандемии COVID-19 увеличился спрос на доставку продуктов питания и других предметов первой необходимости. В частности, число точек по производству и продаже рисовых роллов с овощами кимпап увеличилось на 18,5%, блюд традиционной корейской кухни - на 16,5%,  кофе и безалкогольных напитков – на 16,4%, пиццы и гамбургеров – на 15,9%, жареной курицы – на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. Их совокупный объём продаж составил в прошлом году 74  трлн 400 млрд вон (62 млрд 700 млн долларов), что на 0,3% меньше, чем годом ранее. Средняя выручка франчайзинговой точки составила в 2020 году 316 млн  вон (300.350 долларов), что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Объём продаж франчайзинговых торговых точек сократился впервые с 2012 года, когда начался сбор соответствующих статистических данных. По состоянию на конец прошлого года, в них работали 802.501 человек, что на 5,2% меньше, чем годом ранее. Это также первое снижение с 2013 года. 
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