Президент РК встретился с главами промышленных конгломератов

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27 декабря президент РК Мун Чжэ Ин встретился с руководителями крупнейших отечественных промышленных конгломератов – вице-президентом Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном, председателем SK Group Чхве Тхэ Воном, председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном, председателем LG Group Ку Гван Мо, генеральным директором KT Ку Хён Мо и председателем POSCO Чхве Чжон У. Обращаясь к участникам встречи, глава государства отметил, что РК смогла превратиться в передовую страну, несмотря на её небольшую территорию и отсутствие природных ресурсов, благодаря обильным человеческим ресурсам. Образованные люди - это самое надёжное направление для инвестиций в бизнес,- сказал Мун Чжэ Ин. Он выразил признательность главам конгломератов за их усилия по воспитанию талантливых сотрудников, призвав продолжать приём на работу молодёжи, несмотря на пандемию COVID-19. Ответственность за создание хороших рабочих мест в конечном итоге ложится на бизнес,- подчеркнул президент.