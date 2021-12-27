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В Корее

В РК одобрены пероральные таблетки от COVID-19 производства Pfizer

Write: 2021-12-27 16:00:16Update: 2021-12-27 17:12:58

В РК одобрены пероральные таблетки от COVID-19 производства Pfizer

Photo : YONHAP News

27 декабря Корейское управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило экстренное использование перорального препарата Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19. Препарат эффективен для лечения пациентов лёгкой и средней степени тяжести, позволяя сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом. Paxlovid рекомендован к применению в течение пяти дней с момента появления симптомов заболевания. Его можно применять взрослым и детям старше 12 лет, имеющим вес не менее 40 кг.  На прошлой неделе экстренное использование препарата Paxlovid одобрило  управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В настоящее время для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19 в РК используется препарат Remdesivir, разработанный Gilead Sciences. Для  снижения риска развития тяжёлых случаев заболевания применяется препарат Rekirona компании Celltrion. Оба препарата применяются в виде внутривенных инъекций. 
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