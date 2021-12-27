Realmeter: Кандидат в президенты от правящей партии опередил кандидата от оппозиции

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Кандидат в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён опередил по уровню поддержки кандидата от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля. Как свидетельствуют результаты опроса одной тысячи взрослых жителей страны, проведённого 25-26 декабря агентством Realmeter, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 41,1% опрошенных. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 40,1%. Разница в 1% находится в пределах погрешности ±3.1% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 5,7%. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,7%. Политику правящей Демократической партии Тобуро поддерживают 39,6%, ведущей оппозиционной партии Сила народа – 35,4%, Народной партии – 11%, партии Справедливости – 2,4% опрошенных. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.