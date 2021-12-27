Впервые за месяц в РК менее 4 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 27 декабря в стране зарегистрированы 3.862 новых случая COVID-19. Их число впервые за 28 дней составило менее четырёх тысяч как из-за ужесточения антивирусных ограничений, так и из-за сокращения объёмов тестирования. За минувшие сутки подтверждены ещё 4 случая варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 449. В критическом состоянии находятся 1.102 пациента. Их число превышает тысячу восьмой день подряд. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 46 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий 5.346 человек. Коэффициент смертности 0,87%. Риск дальнейшего обострения эпидемической ситуации пять недель подряд находится на самом высоком уровне. 31 декабря власти страны примут решение относительно дальнейшего действия карантинных ограничений. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 85,8% жителей страны, 82,6% вакцинированы полностью, 31,1% ревакцинированы.