Правительство РК закупит 200 тыс. тонн риса с целью стабилизации цен

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Правительство РК закупит 200 тыс. тонн риса отечественного производства, чтобы помочь стабилизировать рыночные цены. Об этом сообщил 28 декабря представитель правящей Демократической партии Тобуро, добавив, что правительство будет следить за рыночной ситуацией, чтобы определить, стоит ли покупать ещё 70 тыс. тонн риса. В этом году собрано 3 млн 880 тыс. тонн риса, что на 10,7% процента больше, чем в прошлом году. Это привело к образованию излишков в размере 270 тыс. тонн, вызвав снижение цен и доходов фермеров. Средняя цена за 20-килограммовый мешок риса по состоянию на 25 декабря составляла 51.254 воны (43 доллара), что на 9,8% ниже, чем 5 октября. Согласно закону о регулировании рынка зерновых, правительство может «изолировать» рис, закупив его излишки, если урожай на 3% превышает ожидаемый спрос, или если цены упали более чем на 5% по сравнению с прошлым годом.