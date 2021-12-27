Годовая зарплата президента РК установлена в размере 240,6 млн вон

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Годовая зарплата президента РК на 2022 год установлена в размере 240 млн 600 тыс. вон (202.815 долларов). Данный размер зарплаты предусмотрен постановлением о заработной плате государственных служащих, принятым 28 декабря министерством труда и занятости. В соответствии с ним, зарплата госслужащих будет повышена на 1,4%. Годовой оклад премьер-министра составит в будущем году 186,5 млн вон (157 тыс. долларов), вице-премьеров и председателя комитета по аудиту и инспекциям – 141 млн 100 тыс. вон (119 тыс. долларов). Годовая зарплата министров установлена в размере 137 млн 100 тыс. вон (115,5 тыс. долларов), а должностных лиц уровня заместителей министров – 133 млн 200 тыс. вон (112 тыс. долларов). Как сообщил представитель правительства, руководители страны, в том числе, президент и премьер-министр, вернут 1,4% своей зарплаты, на которые она повышается, в знак разделения финансового бремени с людьми, страдающими от пандемии COVID-19. Следовательно, они будут получать такую же заработную плату, которую получали в 2021 году. Ежемесячная заработная плата военнослужащих увеличена на 11,1%. Это означает, что зарплата сержанта сухопутных сил составит 676.100 вон в месяц.