В 2022 году запланировано поэтапное повышение тарифов на электроэнергию и газ

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До конца первого квартала 2022 года стоимость киловатт-часа электроэнергии сохранится в РК на уровне четвёртого квартала этого года. Правительство приняло данное решение с целью стабилизации уровня жизни людей в условиях затянувшейся пандемии COVID-19 и роста инфляции, несмотря на необходимость корректировки тарифов из-за роста мировых цен на топливо. Однако, начиная со второго квартала, запланировано поэтапное повышение тарифов. Как сообщили 28 декабря в Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO), стоимость электроэнергии будет повышена в течение будущего года на 9,8 воны за киловатт-час. Тарифы будут увеличены в два этапа на 4,9 воны в апреле и октябре. С учётом повышения экологического сбора в апреле на 2 воны за киловатт-час, расходы населения на электроэнергию повысятся к концу следующего года на 5,6%. В этой связи семья из четырёх человек, потребляющая 304 киловатт-часа электроэнергии в месяц, будет платить на 1.950 вон (1,64 доллара) больше, чем сейчас. По данным Корейской газовой корпорации (KOGAS), тарифы на бытовой газ будут повышены за год в общей сложности на 3,8 воны за мегаджоуль. Повышение пройдёт в три этапа: в мае на 1,23 воны, в июле – на 1,9 воны, в октябре – на 2,3 воны. Для домохозяйства, потребляющего в среднем 2 тыс. мегаджоулей газа в месяц, расходы возрастут на 4.600 вон (3,87 доллара) и составят 33.050 вон (27,83 доллара) в месяц. KEPCO и KOGAS заявили, что они лишь частично отразили рост цен на топливо в повышении тарифов, но не смогут возместить убытки, понесённые в текущем году из-за замораживания тарифов.