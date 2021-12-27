77,8% наёмных работников поддерживают 52-часовую рабочую неделю

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77,8% из 1.300 наёмных работников, опрошенных министерством труда и занятости РК в период с 26 по 30 ноября, считают, что сокращение максимального количества рабочих часов с 68 до 52 в неделю было правильным решением. 88% работающих считают, что сокращённая рабочая неделя была хорошо реализована на их рабочих местах. 55,8% респондентов говорят, что южнокорейцы слишком много работают. Особенно много тех, кто разделяет данную точку зрения, было среди опрошенных в возрасте от 19 до 29 лет - 71,2%. В качестве причин продолжительного рабочего дня чаще всего упоминалась «большая нагрузка» (46,4%), за ней следовали «способ получить достаточный доход» - 27,8%, «неэффективный рабочий процесс» - 20,1%. Кроме того, 70,3% респондентов предпочитают иметь дополнительное свободное время и уходить с работы вовремя, а 28,7% хотели бы получать больше за более продолжительную работу. Почти 60% респондентов заявили, что их качество жизни не изменилось после внедрения 52-часовой рабочей недели. Только 33,2% сказали, что их жизнь стала лучше. Погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,72% при уровне достоверности 95%. 52-часовая рабочая неделя была введена в действие в 2018 году в соответствии с поправкой к Закону о трудовых стандартах, начиная с компаний, в которых работают более 300 и сотрудников. В январе 2020 года она начала применяться к компаниям со штатом от 50 до 299 сотрудников, а в начале этого года - к компаниям малого бизнеса.