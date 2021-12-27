С 3 января 2022 года свидетельства о вакцинации будут иметь срок годности

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Начиная с 3 января будущего года, свидетельства о вакцинации против COVID-19 будут иметь срок годности, который составит 180 дней после введения второй дозы препарата. Таким образом, свидетельства тех, кто был полностью провакцинирован до 6 июля этого года, перестанут действовать в полночь 3 января. Для удобства входа в общественные здания было модернизировано оборудование, считывающее QR-коды. Если свидетельство действительно, поступает голосовое сообщение «Вы сделали прививку», если недействительно – громкий звуковой сигнал. Операторы объектов будут обязаны блокировать вход посетителей, чьи свидетельства о вакцинации истекли. Сертификат начинает действовать через 14 дней после получения второй дозы прививки и немедленно после ревакцинации. Органы здравоохранения наращивают темпы ревакцинации, стремясь довести уровень получивших третью дозу вакцин до 70% пожилых людей. По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоля, доля пациентов старше 60 лет среди инфицированных сократилась в первую неделю декабря с 35% до 25%. Решение о выдаче свидетельств о вакцинации подросткам будет принято в следующем году. С этой целью министерство образования продолжает консультации с другими заинтересованными организациями. В настоящее время 70% детей в возрасте от 12 до 17 лет получили первую, а 47% - вторую дозу вакцин.