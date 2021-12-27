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Политика

Новые железные дороги на юго-востоке РК могут стать частью транспортной сети Восточной Азии

Write: 2021-12-28 15:49:54Update: 2021-12-28 15:55:39

Новые железные дороги на юго-востоке РК могут стать частью транспортной сети Восточной Азии

Photo : YONHAP News

Новые железные дороги, готовящиеся к открытию на юго-востоке страны, могут сыграть ключевую роль в железнодорожной сети  Восточной Азии с выходом в Европу. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 28 декабря на церемонии запуска сети железных дорог протяжённостью 142  км, которые соединяют города в провинциях Кёнсан-Пукто и КёнсанНамдо - Тэгу, Ёнчхон, Кёнчжу, Ульсан и Пусан. Соединение железных дорог РК и Восточной Азии является элементом инициативы мирного процесса на Корейском полуострове, которую южнокорейский лидер представил в 2018 году. Проект направлен на соединение железных дорог двух Корей и продление межкорейской железной дороги до Китая, Монголии и, в конечном итоге, до Европы. Мун Чжэ Ин также сказал, что соединение  линий метрополитена городов Ульсана и Пусана поможет сбалансированному развитию страны и расширению регионального сотрудничества. Он отметил, что правительство будет реализовывать аналогичные железнодорожные проекты в других регионах. 
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