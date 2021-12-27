Число компаний малого бизнеса выросло в 2020 году на 4,7%

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По данным Национального статистического управления и министерства малого, среднего и венчурного бизнеса, опубликованным 28 декабря, в конце 2020 года в РК насчитывалось 2 млн 902 тыс. компаний с числом сотрудников менее пяти человек. Это на 4,7% больше, чем в конце предыдущего года. Количество гостиниц и ресторанов выросло на 7,5%, а производственных предприятий - на 3,7%. Между тем, количество их сотрудников сократилось на 13,5% в годовом исчислении, составив в конце 2020 года 5 млн 573 тыс. человек. Численность сотрудников компаний, работавших в сферах искусства, спорта и отдыха, снизилась на 20,5%, в сфере розничной и оптовой торговли - на 16,7%. Средний объем продаж на одну компанию составил 224 млн вон (188.800 долларов), что на 4,5% меньше, чем в предыдущем году, а операционная прибыль упала на 43,1%, составив 19 млн вон (16 тыс. долларов). Их долги увеличились по сравнению с предыдущим годом на 19,3%, составив 294 трлн 400 млрд вон (248.200 долларов). Компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели приняли на себя основную тяжесть пандемии COVID-19, поскольку жёсткие правила социального дистанцирования привели к резкому падению числа клиентов и спроса на их продукцию.