В РК станет доступна экспресс-диагностика варианта коронавируса Омикрон

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С 30 декабря в РК станет доступна экспресс-диагностика нового варианта коронавируса Омикрон. Об этом сообщил премьер-министр страны Ким Бу Гём, выступая 29 декабря на заседании правительства по вопросам противодействия COVID-19. Он поблагодарил частные компании, принявшие активное участие в разработке нового метода, подчеркнув, что в настоящий момент главными средствами борьбы с коронавирусом являются активная вакцинация и максимальное сдерживание распространения варианта Омикрон. По словам Ким Бу Гёма, благодаря содействию населения в соблюдении режима социального дистанцирования, эпидемическая ситуация немного улучшилась. Так, среднесуточное количество новых заражённых, увеличивавшееся в течение восьми недель, стало сокращаться. Тем не менее, «пока рано расслабляться, так как количество тяжёлых больных всё ещё держится на критически высоком уровне, превышающем 1 тыс. человек». Он сообщил, что правительство примет решение о дальнейших карантинных мерах, которые будут действовать со следующей недели, тщательно проанализировав ситуацию и возможные риски. Ким Бу Гём заявил, что власти сделают всё возможное для выработки сбалансированного решения, учитывающего интересы экономики и безопасность населения.