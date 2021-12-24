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Политика

В РК станет доступна экспресс-диагностика варианта коронавируса Омикрон

Write: 2021-12-29 09:47:06Update: 2021-12-29 10:03:43

В РК станет доступна экспресс-диагностика варианта коронавируса Омикрон

Photo : YONHAP News

С 30 декабря в РК станет доступна экспресс-диагностика нового варианта коронавируса Омикрон. Об этом сообщил премьер-министр страны Ким Бу Гём, выступая 29 декабря на заседании правительства по вопросам противодействия COVID-19. Он поблагодарил частные компании, принявшие активное участие в разработке нового метода, подчеркнув, что в настоящий момент главными средствами борьбы с коронавирусом являются активная вакцинация и максимальное сдерживание распространения варианта Омикрон. По словам Ким Бу Гёма, благодаря содействию населения в соблюдении режима  социального дистанцирования, эпидемическая ситуация немного улучшилась. Так, среднесуточное количество новых заражённых, увеличивавшееся в течение восьми недель, стало сокращаться. Тем не менее, «пока рано расслабляться, так как количество тяжёлых больных всё ещё держится на критически высоком уровне, превышающем 1 тыс. человек». Он сообщил, что правительство примет решение о дальнейших карантинных мерах, которые будут действовать со следующей недели, тщательно проанализировав ситуацию и возможные риски. Ким Бу Гём заявил, что власти сделают всё возможное для выработки сбалансированного решения, учитывающего интересы экономики и безопасность населения. 
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