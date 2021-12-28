Деловые настроения в РК улучшаются

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Деловые настроения в РК в январе немного улучшились. Как сообщили 29 декабря в Банке Кореи, индекс деловых настроений (BSI) на январь будущего года составил 92 пункта, что на 4 пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс измеряет перспективы производителей в отношении условий ведения бизнеса в следующем месяце. Значение ниже ста означает, что пессимистов больше, чем оптимистов. Его рост обусловлен ожиданиями сохранения экспортной активности, в том числе, дальнейшего роста продаж полупроводников. Согласно правительственным данным, в ноябре южнокорейский экспорт вырос на 32,1% в годовом исчислении. BSI для крупных компаний составил 99 пунктов, повысившись за месяц на 2 пункта. Между тем, индекс деловой активности непроизводственных предприятий составил 78 пунктов, уменьшившись на 5 пунктов по сравнению с декабрём.