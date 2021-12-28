РК инвестирует в энергосистему 65,7 млрд долларов

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В связи с увеличением доли возобновляемых источников энергии власти РК намерены инвестировать к 2030 году 78 трлн вон (65 млрд 700 млн долларов) в укрепление энергосистемы страны в целях обеспечения её стабильной работы. В частности, правительство планирует решить проблему задержки строительства объектов электропередач и подстанций. Об этом говорится в плане модернизации энергосистемы, представленном 29 декабря министерством промышленности, торговли и энергетики. Сообщается, что к 2025 году будет разработана комплексная система управления, которая будет отслеживать и дистанционно контролировать объём производства возобновляемой энергии в режиме реального времени. Кроме того, планируется внесение изменений в нормативные акты по эксплуатации энергосистемы, предусматривающих стандарты для объектов возобновляемой энергии.