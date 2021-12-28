Парламентский комитет одобрил законопроект о снижении возраста кандидатов в депутаты

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28 декабря специальный парламентский комитет по политической реформе одобрил законопроект о снижении возраста кандидатов в депутаты Национального собрания и местных законодательных собраний. В соответствии с ним, возраст кандидатов на парламентских и местных выборах составит 18 лет. До сих пор он составлял 25 лет. Законопроект направлен на обсуждение на пленарном заседании Национального собрания, которое состоится позднее на этой неделе. Если он будет утверждён, то документ приобретёт силу закона после утверждения кабинетом министров в январе. В этом случае граждане страны старше 18 лет смогут баллотироваться на дополнительных выборах в законодательные органы, которые пройдут 9 марта будущего года одновременно с президентскими выборами. Возраст кандидатов в депутаты снижается впервые с момента принятия Конституции страны в 1948 году. Возраст кандидатов на пост президента остаётся прежним - 40 лет и старше.