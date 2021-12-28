В РК рост новый рекорд тяжёлых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 28 декабря в стране зарегистрированы 5.406 новых случаев COVID-19, что превысило показатели двух предыдущих дней. За минувшие сутки подтверждены ещё 109 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 558. Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, достигло нового рекорда - 1.151 человек. Предыдущий рекорд превышен на 46 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 36 человек. Количество новых смертей составило менее сорока впервые за 26 дней. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 5.382 человека. Коэффициент смертности 0,87%. Риск дальнейшего обострения эпидемической ситуации пять недель подряд находится на самом высоком уровне. 31 декабря власти страны примут решение относительно дальнейшего действия карантинных ограничений. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 85,9% жителей страны, 82,7% вакцинированы полностью, 32,3% ревакцинированы.