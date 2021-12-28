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Экономика

В РК низкий уровень бизнес-управления по принципам ESG

Write: 2021-12-29 10:38:03Update: 2021-12-29 10:46:31

В РК низкий уровень бизнес-управления по принципам ESG

Photo : YONHAP News

Уровень осведомленности компаний РК о важности экологического, социального и корпоративного управления (ESG) находится на высоком уровне, однако фактический уровень работы в соответствии с данными принципами остаётся низким. Об этом сообщается в совместном докладе торгово-промышленной палаты РК и Корейского центра по вопросам производительности (Korea Productivity Center). ESG - это совокупность характеристик управления бизнесом, при котором достигается вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Согласно результатам  исследования, проведённого среди 300 южнокорейских компаний, 70% его участников высказались о важности принципов ESG. В качестве основных причин этого были названы их положительное влияние на эффективность бизнеса, а также изменение потребительских вкусов и новые тенденции потребления. Между тем, лишь 29% участников опроса высоко оценили свои компании по уровню следования принципам ESG. 
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