Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

Лидер КНДР поставил задачи по развитию сельских районов

Write: 2021-12-29 10:49:10Update: 2021-12-29 11:15:31

Лидер КНДР поставил задачи по развитию сельских районов

Photo : YONHAP News

В Пхеньяне продолжается работа пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, который проходит под председательством лидера страны Ким Чон Ына. Как сообщило 29 декабря агентство ЦТАК, накануне участники пленума обсудили меры по развитию сельскохозяйственных  районов, направленные на решение проблемы нехватки продовольствия. В своём выступлении Ким Чон Ын «изложил среднесрочные и долгосрочные задачи для достижения великой цели развития сельскохозяйственных районов в соответствии с реалистичными условиями и требованиями времени. Новая программа социалистического сельского строительства получила полную поддержку и одобрение участников пленума»,- говорится в сообщении ЦТАК. По оценкам международных организаций, нехватка продовольствия составляет в Северной Корее порядка 1 млн тонн в год. Сколько продлится пленум, и какие вопросы входят в его повестку, не сообщается. Предыдущие пленумы продолжались от одного до четырёх дней. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >