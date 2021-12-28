Лидер КНДР поставил задачи по развитию сельских районов

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В Пхеньяне продолжается работа пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, который проходит под председательством лидера страны Ким Чон Ына. Как сообщило 29 декабря агентство ЦТАК, накануне участники пленума обсудили меры по развитию сельскохозяйственных районов, направленные на решение проблемы нехватки продовольствия. В своём выступлении Ким Чон Ын «изложил среднесрочные и долгосрочные задачи для достижения великой цели развития сельскохозяйственных районов в соответствии с реалистичными условиями и требованиями времени. Новая программа социалистического сельского строительства получила полную поддержку и одобрение участников пленума»,- говорится в сообщении ЦТАК. По оценкам международных организаций, нехватка продовольствия составляет в Северной Корее порядка 1 млн тонн в год. Сколько продлится пленум, и какие вопросы входят в его повестку, не сообщается. Предыдущие пленумы продолжались от одного до четырёх дней.