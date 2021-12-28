РК продолжает работу по распространению корейского языка в мире

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Национальный институт корейского языка и Корейский фонд международных обменов договорились о сотрудничестве в вопросах популяризации корейского языка за рубежом. В рамках подписанного соглашения стороны совместными усилиями планируют достичь высоких результатов в распространении корейского языка, основываясь на тесном взаимодействии с учётом особенностей двух учреждений. Они планируют продвигать и улучшать совместные и отдельные проекты по поддержанию активного интереса к корейскому языку в других странах. Пользуясь своими ресурсами оба учреждения намерены повысить эффективность и качество усилий правительства по продвижению корейского языка в мире. Директор Национального института корейского языка Чан Со Вон сообщила: «В настоящее время институт разрабатывает учебные материалы по корейскому языку для учебных заведений внутри страны, находящихся в ведении различных министерств, а также для образовательных центров имени короля Сэчжона Великого, действующих за рубежом. Совместно с Корейским фондом международных обменов мы будем работать над совершенствованием и систематизацией обучения корейскому языку в зарубежных вузах».