В РК сократилось количество разводов

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В октябре текущего года в РК зарегистрированы 7.703 развода, что на 17,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. По данным национального статистического управления, опубликованным 29 декабря, это минимальное количество за месяц за всю историю ведения статистического учёта. Количество разводов сокращается семь месяцев подряд, с апреля этого года. По мнению экспертов, это связано с уменьшением количества браков, которое наблюдается с 2012 года. В октябре зарегистрированы 15.203 брака, что на 7,7% меньше в годовом исчислении. В стране 71 месяц подряд продолжается сокращение рождаемости. Так, в октябре зарегистрировано 20.736 новорождённых, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В период с января по октябрь 2021 года родились 224.216 детей. Ожидается, что по итогам года общее число новорождённых, как и в прошлом году окажется меньше 300 тысяч. Между тем, в октябре умерли 27.783 человека, что на 4,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Это самый высокий рост за октябрь, начиная с 2010 года. Специалисты связывают это с увеличением численности пожилого населения. В указанный период численность населения РК уменьшилась на 7.046 человек. Естественное сокращение населения продолжается на протяжении 24 месяцев.