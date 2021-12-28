Сеул призвал Токио не вносить объект, на котором применялся принудительный труд, в Список ЮНЕСКО

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Южнокорейская сторона призвала Токио отказаться от попыток включить бывшую шахту Садо, на которой во время Второй мировой войны применялся принудительный труд, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Весьма прискорбно» то, что Япония настаивает на включении в Список всемирного наследия ещё одного места, где работали принудительно мобилизованные корейцы,- заявил 28 декабря представитель МИД РК Чхве Ён Сам. Ранее Сеул неоднократно выражал неудовлетворение тем, что Токио должным образом не выполняет своего обещания почтить память жертв принудительного труда в Информационном центре объектов промышленной революции эпохи Мэйдзи, включённых в Список ЮНЕСКО в 2015 году. «Сеул призовёт мировое сообщество помочь помешать тому, чтобы место, где корейские рабочие были вынуждены трудиться против их воли, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»,- добавил Чхве Ён Сам. В тот же день директор департамента культуры МИД РК Кён Чжон Хо позвонил директору Центра общественной информации и культуры при посольстве Японии в Сеуле Кадзуо Цзюдзо, чтобы выразить протест против действий Токио. На шахте Садо, закрытой в 1946 году, во время Второй мировой войны в тяжёлых условиях работали не менее 1.200 принудительно мобилизованных корейцев. Ранее южнокорейские дипломаты неоднократно общались с должностными лицами ЮНЕСКО. При МИД РК планируется сформировать целевую группу с привлечением экспертов для решения данной проблемы.