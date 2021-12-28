Ограничения на въезд в РК продлены на 4 недели

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Правительство РК приняло решение о продлении на четыре недели действия ограничений на въезд в страну, которые действовали до 7 января. Это связано с необходимостью предотвращения проникновения на территорию страны нового штамма коронавируса Омикрон. Таким образом, текущие меры будут действовать до 3 февраля 2022 года. Во избежание возможной путаницы период с 7 по 13 января объявлен переходным. Власти также решили с 29 декабря по 20 января приостановить продажу авиабилетов в РК из Сингапура. В соответствии с действующими ограничительными мерами, на территорию РК запрещён въезд из 11 стран Африки с краткосрочными визами. Выдача виз на территории этих стран, а также прямое сообщение с РК временно приостановлены. Обладатели долгосрочных виз и граждане РК, прибывающие из данных стран, обязаны пройти десятидневный карантин. Минимизирована выдача сертификатов, освобождающих от карантина по прибытии в страну представителей бизнеса, высокопоставленных чиновников и граждан, прибывающих с целью участия в похоронах.