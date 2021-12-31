Пленум ЦК ТПК обсудил бюджет КНДР на 2022 год

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29 декабря, на третий день работы пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи, обсуждён бюджет КНДР на 2022 финансовый год. Кроме того участники пленума на заседаниях секций продолжили обсуждение отчёта лидера Ким Чон Ына о развитии сельскохозяйственных районов, направлениях работы партии и государства в 2022 году. Члены Политбюро ЦК ТПК руководили работой секций,- сообщило агентство ЦТАК. При этом о присутствии на пленуме Ким Чон Ына, который председательствовал на первых заседаниях 27-28 декабря, не упоминается. Между тем, в сообщении говорится, что после выступления северокорейского лидера, в котором он «изложил среднесрочные и долгосрочные задачи для достижения великой цели развития сельскохозяйственных районов», существенно возрос «энтузиазм» участников пленума. Повестка заседаний не публиковалась, поэтому неясно, сколько продлится пленум. Ранее подобные мероприятия продолжались от одного до четырёх дней.