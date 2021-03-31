В ноябре промышленное производство выросло на 3,2%

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Объём промышленного производства в ноябре вырос на 3,2% по сравнению с предыдущем месяцем, в то время как уровень потребления снизился на 1,9%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления РК, опубликованные 30 декабря. Это самый высокий показатель роста с июня прошлого года, когда уровень производства за месяц возрос на 3,9%. В основном это связано с одновременным ростом показателей в обрабатывающей промышленности на 5,3% и сфере услуг на 2%. В частности, производство автомобилей возросло на 11,3%, а производство полупроводников – на 4,5%. Показатели роста в строительстве составили 2,4%. С другой стороны, розничные продажи, отражающие тенденции потребления, снизились на 1,9% по сравнению с октябрём. Это самое резкое снижение с июля прошлого года. В Национальном статистическом управлении пояснили, что это в первую очередь связано с тем, что октябрьский индекс был очень высоким.