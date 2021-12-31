США не комментируют заявление главы МИД РК об окончании Корейской войны

Photo : YONHAP News

США не дают никаких комментариев по поводу прозвучавшего 29 декабря заявления министра иностранных дел РК Чон Ый Ёна по поводу прогресса в подготовке декларации о завершении Корейской войны. Неназванный представитель госдепартамента США в ответ на просьбу агентства Ёнхап прокомментировать данное заявление написал в электронном письме, что американская сторона «по-прежнему привержена достижению прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии». Таким образом, американская сторона повторила своё прежнее заявление. Ещё 26 октября текущего года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что «только с помощью дипломатии можно добиться реального прогресса». Он тоже уклонился от ответа на вопрос, поддерживают ли США официальное объявление о прекращении войны 1950-53 годов в качестве способа возвращения Северной Кореи за стол диалога.